OpenAI présente un plan pour passer à une nouvelle structure à but lucratif

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI a présenté vendredi un plan de réorganisation de sa structure d'entreprise pour l'année prochaine, indiquant qu'elle créerait une société d'intérêt public pour gérer ses activités croissantes et alléger les restrictions imposées par sa société mère à but non lucratif actuelle.

Dans le cadre de la structure proposée , la société d'utilité publique (PBC) gérera et contrôlera les opérations et les activités d'OpenAI, tandis que l'organisation à but non lucratif recrutera une équipe de direction et du personnel pour des initiatives caritatives dans des secteurs tels que les soins de santé, l'éducation et la science.

OpenAI, qui figure parmi les startups les plus précieuses au monde, a démarré en 2015 en tant qu'organisation à but non lucratif axée sur la recherche, mais cherche depuis à apporter des changements structurels afin d'attirer toujours plus d'investissements pour financer sa poursuite coûteuse de l'intelligence générale artificielle (AGI), ou de l'IA qui surpasse l'intelligence humaine.

Son dernier tour de table de 6,6 milliards de dollars, pour une valorisation de 157 milliards de dollars, dépendait de la capacité du fabricant de ChatGPT à modifier sa structure d'entreprise et à supprimer le plafonnement des bénéfices pour les investisseurs.

"Une fois de plus, nous avons besoin de mobiliser plus de capitaux que nous ne l'avions imaginé. Les investisseurs veulent nous soutenir mais, à cette échelle de capital, ils ont besoin d'actions conventionnelles et de moins de contraintes structurelles", a déclaré la startup soutenue par Microsoft dans un billet de blog.

OpenAI prévoit de transformer sa branche à but lucratif existante en une société d'utilité publique, constituée dans le Delaware. La branche à but non lucratif d'OpenAI prendrait des parts dans la PBC à une juste valeur déterminée par des conseillers financiers indépendants.

Ses rivaux, tels qu'Anthropic et xAI, propriété d'Elon Musk, utilisent une structure similaire.

"(La structure) nous permettra de lever les capitaux nécessaires dans des conditions conventionnelles, comme d'autres dans ce domaine", a déclaré OpenAI.