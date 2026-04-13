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OpenAI ouvrira son premier bureau permanent à Londres en 2027
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 09:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI a déclaré lundi qu'elle avait obtenu son premier bureau permanent à Londres, augmentant ainsi sa capacité pour répondre à la demande croissante au Royaume-Uni et s'appuyant sur les plans du fabricant de ChatGPT pour faire de la ville son plus grand centre de recherche en dehors des États-Unis.

Voici quelques détails sur le nouveau bureau de Londres:

* Le bureau devrait ouvrir en 2027, avec une capacité de 544 membres de l'équipe, a déclaré OpenAI, soutenu par Microsoft,

MSFT.O .

* L'espace est situé dans le Regent Quarter, à cheval sur Jahn Court et le Brassworks Building dans le quartier de King's Cross.

* OpenAI emploie actuellement environ 200 personnes à Londres dans les domaines de la recherche, de l'ingénierie, de l'assistance à la clientèle, de la politique et des ventes.

* La semaine dernière, OpenAI a déclaré qu'elle suspendait son principal projet de centre de données en Grande-Bretagne en raison d'un environnement réglementaire défavorable et de coûts énergétiques élevés, une décision qui a porté un coup aux efforts du gouvernement britannique pour positionner le pays en tant que centre mondial de l'IA.

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