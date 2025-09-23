OpenAI, Oracle et SoftBank prévoient cinq nouveaux centres de données d'IA pour le projet Stargate de 500 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Deepa Seetharaman

OpenAI, Oracle

ORCL.N et SoftBank 9984.T ont annoncé mardi des plans pour cinq nouveaux centres de données d'intelligence artificielle aux États-Unis afin de développer leur ambitieux projet Stargate. En janvier, le président américain Donald Trump a accueilli les principaux directeurs généraux du secteur technologique pour lancer Stargate, une initiative du secteur privé qui prévoit de dépenser jusqu'à 500 milliards de dollars pour construire une infrastructure d'intelligence artificielle.

L'IA est une priorité pour M. Trump et pour les entreprises technologiques qui consacrent des milliards à la construction des ordinateurs nécessaires à cette technologie.

OpenAI, le fabricant de ChatGPT, a déclaré mardi qu'il ouvrirait trois nouveaux sites avec Oracle dans le comté de Shackelford, au Texas, dans le comté de Dona Ana, au Nouveau-Mexique, et sur un site non divulgué dans le Midwest. Deux autres centres de données seront construits à Lordstown, dans l'Ohio, et à Milam County, au Texas, par OpenAI, la société japonaise SoftBank et une filiale de SoftBank.

Les nouveaux sites, l'extension du site Oracle-OpenAI à Abilene, Texas, et les projets en cours avec CoreWeave CRWV.O porteront la capacité totale des centres de données de Stargate à près de 7 gigawatts et à plus de 400 milliards de dollars d'investissement au cours des trois prochaines années, a déclaré OpenAI.

Le projet de 500 milliards de dollars devait générer une capacité totale de 10 gigawatts dans les centres de données.

"L'IA ne peut tenir ses promesses que si nous construisons les ordinateurs nécessaires à son fonctionnement", a déclaré Sam Altman, directeur général d'OpenAI, dans un communiqué. L'annonce de mardi, qui devrait créer 25 000 emplois sur place, fait suite à celle de Nvidia NVDA.O qui a déclaré lundi qu'elle investirait jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI et qu'elle fournirait des puces pour centres de données.

OpenAI et ses partenaires prévoient de recourir à un financement par emprunt pour louer des puces pour le projet Stargate, ont indiqué des personnes au fait du dossier.

OpenAI et son bailleur de fonds Microsoft MSFT.O font partie des géants de la technologie qui investissent des milliards dans les centres de données pour alimenter les services d'IA générative tels que ChatGPT et Copilot.

Le rôle de l'IA dans des secteurs sensibles tels que la défense et les efforts déployés par la Chine pour rattraper son retard ont fait de cette technologie naissante une priorité absolue pour M. Trump.