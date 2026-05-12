OpenAI met ses derniers modèles à la disposition des entreprises européennes afin de renforcer leur résilience

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute d'autres entreprises au paragraphe 2) par Paul Sandle

Le géant américain de l'intelligence artificielle OpenAI a déclaré qu'il accordait l'accès à ses derniers modèles, dont le GPT-5.5-Cyber, à Deutsche Telekom, BBVA et à des dizaines d'autres entreprises européennes afin de les aider à renforcer la résilience de leurs systèmes face aux vulnérabilités.

Parmi les autres entreprises ajoutées au programme figurent l'espagnole Telefonica, la britannique Sophos et la société allemande de services financiers Scalable Capital, a précisé OpenAI.

Le programme "Trusted Access for Cyber" d'OpenAI permet à des entreprises vérifiées issues de secteurs vitaux tels que les services financiers, les télécommunications, l'énergie et les services publics d'accéder à ses modèles, avec des mesures de protection précises pour les activités de défense.

Emmanuel Marill, directeur général d'OpenAI pour la région EMEA, a déclaré qu'il fallait trouver un équilibre important entre l'accès, l'utilité et la sécurité à mesure que l'IA gagnait en capacités.

"Nous devons bloquer les activités dangereuses, tout en veillant à ce que les défenseurs de confiance disposent d’outils véritablement utiles pour protéger les systèmes, détecter les vulnérabilités et réagir rapidement aux menaces", a-t-il déclaré mardi.

La sortie de Mythos par Anthropic, concurrent d’OpenAI, le mois dernier a considérablement accru les risques que font peser les nouveaux modèles d’IA de pointe sur les banques et autres entreprises.

Leurs capacités de codage de haut niveau leur ont conféré une aptitude sans précédent à identifier les risques de cybersécurité et à concevoir des moyens de les exploiter, ce qui fait craindre qu'ils puissent être utilisés pour déstabiliser les banques et d'autres entreprises.

OpenAI a proposé à la Commission européenne un accès libre à ses fonctionnalités de cybersécurité, a indiqué Bruxelles lundi , mais un porte-parole de la Commission a ajouté qu'Anthropic ne s'était pas montré aussi coopératif.

L'ancien ministre britannique des Finances George Osborne, qui dirige l'initiative "OpenAI for Countries" de l'entreprise, a envoyé lundi une lettre explicative à la Commission, affirmant que la démocratisation de l'accès aux outils défensifs pourrait renforcer la sécurité commune, soutenir la sécurité publique et refléter les priorités européennes.

OpenAI a également déclaré lundi qu'elle créait une nouvelle société dotée d'un investissement initial de plus de 4 milliards de dollars pour aider les organisations à construire et à déployer des systèmes d'IA, et qu'elle allait acquérir la société de conseil en IA Tomoro afin de développer rapidement cette unité.