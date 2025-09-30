OpenAI-Le CA au S1 bondit de 16% à environ $4,3 mds, selon The Information

La startup d’intelligence artificielle (IA) OpenAI a généré environ 4,3 milliards de dollars (3,6 milliards d'euros) de revenus au premier semestre 2025, soit environ 16% de plus que l'année dernière, a rapporté lundi The Information, un média américain spécialisé sur la tech, citant des informations financières communiquées aux actionnaires.

OpenAI a déclaré avoir consommé pour 2,5 milliards de dollars de trésorerie, en grande partie en raison de ses coûts de recherche et développement pour améliorer l'IA et faire fonctionner ChatGPT, a ajouté le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement les informations. OpenAI n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Les coûts de recherche et développement du créateur de ChatGPT se sont élevés à 6,7 milliards de dollars au premier semestre, précise encore le rapport, ajoutant que l’entreprise disposait d’environ 17,5 milliards de dollars en liquidités et en valeurs mobilières à la fin de la période.

OpenAI vise un objectif de chiffre d’affaires annuel de 13 milliards de dollars et un objectif de consommation de trésorerie ("cash-burn") de 8,5 milliards de dollars, poursuit le rapport.

En août, Reuters avait rapporté qu’OpenAI était en discussions préliminaires concernant une vente d’actions qui permettrait aux employés d’encaisser leurs parts et valoriserait probablement la société à environ 500 milliards de dollars.

Nvidia NVDA.O a déclaré la semaine dernière prévoir d’investir jusqu’à 100 milliards de dollars dans OpenAI, les deux entreprises ayant également dévoilé une lettre d’intention pour un partenariat stratégique historique visant à déployer au moins 10 gigawatts de puces Nvidia pour l’infrastructure d’IA d’OpenAI.

(Rédigé par Gnaneshwar Rajan à Bangalore ; version française Noémie Naudin ; édité par Augustin Turpin)