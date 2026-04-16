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OpenAI lance le modèle d'IA GPT-Rosalind pour la recherche en sciences de la vie
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 21:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Juby Babu

16 avril - OpenAI a présenté jeudi un modèle d'intelligence artificielle vantant ses connaissances accrues en biologie et ses capacités de recherche scientifique, alors que la startup approfondit sa pénétration dans le domaine des sciences de la vie.

Le GPT-Rosalind, nommé d'après la scientifique britannique du XXe siècle Rosalind Franklin, est conçu pour soutenir la recherche en biochimie, la découverte de médicaments et la médecine translationnelle.

La demande d'outils alimentés par l'IA pour accélérer la découverte de médicaments et la recherche a augmenté dans les sociétés pharmaceutiques, les institutions académiques et les entreprises de biotechnologie.

"En soutenant la synthèse des preuves, la génération d'hypothèses, la planification expérimentale et d'autres tâches de recherche en plusieurs étapes, ce modèle est conçu pour aider les chercheurs à accélérer les premières étapes de la découverte", a déclaré OpenAI dans un blog.

Les chercheurs utilisant le modèle pourront interroger des bases de données, lire les derniers articles scientifiques, utiliser d'autres outils scientifiques et suggérer de nouvelles expériences, a déclaré OpenAI lors d'une conférence de presse. Le modèle a été construit à partir des modèles internes les plus récents d'OpenAI.

GPT-Rosalind est disponible en tant qu'aperçu de recherche dans ChatGPT, Codex et l'API pour les clients qualifiés par le biais de la structure de déploiement de l'accès de confiance d'OpenAI. L'entreprise lance également un plugin gratuit de recherche en sciences de la vie pour Codex, qui relie les scientifiques à plus de 50 outils scientifiques et sources de données.

L'entreprise a déclaré qu'elle travaillait avec des clients comme Amgen, Moderna, Thermo Fisher Scientific et d'autres pour appliquer GPT-Rosalind à l'ensemble des flux de travail.

OpenAI, créateur du populaire chatbot ChatGPT, a dévoilé mardi GPT-5.4-Cyber , une variante de son dernier modèle phare spécialement conçue pour le travail de cybersécurité défensive, après l'annonce par son rival Anthropic du modèle d'IA frontière Mythos.

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