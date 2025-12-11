 Aller au contenu principal
OpenAI lance le modèle d'IA GPT-5.2 avec des capacités améliorées
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 19:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails, du contexte dans les paragraphes 4-7)

OpenAI a lancé jeudi son modèle d'intelligence artificielle GPT-5.2, après que le directeur général Sam Altman ait émis un "code rouge" interne début décembre, mettant en pause les projets non essentiels et réorientant les équipes pour accélérer le développement en réponse à Gemini 3 de Google.

GPT-5.2 apporte des améliorations en matière d'intelligence générale, de codage et de compréhension des contextes longs, a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Le nouveau modèle devrait apporter encore plus de valeur économique aux utilisateurs, car il est plus performant pour créer des feuilles de calcul, élaborer des présentations et gérer des projets complexes à plusieurs étapes, a déclaré OpenAI.

Alphabet's GOOGL.O Google a lancé la dernière version de son Gemini en novembre, soulignant la position de Gemini 3 en tête de plusieurs classements populaires de l'industrie qui mesurent la performance des modèles d'IA.

"Gemini 3 a eu moins d'impact sur nos indicateurs que nous le craignions", a déclaré M. Altman lors d'une interview accordée à CNBC jeudi, aux côtés du directeur général de Disney

DIS.N , Bob Iger.

Disney a déclaré jeudi qu'il investissait 1 milliard de dollars dans OpenAI et qu'il laisserait la startup utiliser les personnages des franchises Star Wars, Pixar et Marvel dans son générateur vidéo Sora AI.

OpenAI, soutenue par Microsoft, a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de supprimer GPT-5.1, GPT-5 ou GPT-4.1 dans l'API.

Les versions GPT-5.2 Instant, Thinking et Pro commenceront à être déployées dans ChatGPT jeudi, en commençant par les plans payants.

