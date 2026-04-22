OpenAI informe les agences américaines et les Cinq Yeux sur un nouveau produit cybernétique, selon Axios

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La semaine dernière, OpenAI a présenté les capacités de son nouveau produit cybernétique à des agences fédérales américaines, à des gouvernements d'État et à des alliés des Cinq Yeux, a rapporté Axios mercredi.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
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