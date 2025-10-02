 Aller au contenu principal
OpenAI génère 4,3 milliards de dollars de revenus au premier semestre 2025, selon The Information (29 septembre)
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 02:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du titre pour supprimer la comparaison indéfinie; pas de changement dans le texte de l'article)

OpenAI a généré environ 4,3 milliards de dollars de revenus au cours du premier semestre 2025, soit environ 16 % de plus que l'année dernière, a rapporté The Information lundi, citant les informations financières communiquées aux actionnaires.

OpenAI a déclaré avoir brûlé 2,5 milliards de dollars, en grande partie en raison de ses coûts de recherche et développement pour développer l'intelligence artificielle et pour faire fonctionner ChatGPT, a ajouté le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. OpenAI n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

La recherche et le développement ont coûté 6,7 milliards de dollars au fabricant de ChatGPT au cours du premier semestre, selon le rapport, qui ajoute qu'il disposait d'environ 17,5 milliards de dollars en liquidités et en titres à la fin de la période.

OpenAI espère atteindre son objectif de revenu annuel de 13 milliards de dollars et son objectif de consommation de trésorerie de 8,5 milliards de dollars, ajoute le rapport.

En août, Reuters a rapporté qu'OpenAI avait entamé des discussions préliminaires au sujet d'une vente d'actions qui permettrait aux employés d'encaisser des liquidités et valoriserait probablement l'entreprise à environ 500 milliards de dollars.

Nvidia NVDA.O a déclaré la semaine dernière qu'elle investirait jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI et fournirait des puces pour centres de données.

Valeurs associées

MICROSOFT
519,7100 USD NASDAQ +0,34%
NVIDIA
187,2400 USD NASDAQ +0,35%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

