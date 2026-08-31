OpenAI franchit le milliard de dollars de revenus publicitaires annualisés

OpenAI affirme que son activité publicitaire, lancée il y a environ 200 jours, génère désormais un rythme de revenus annualisés de 1 milliard de dollars. Cette progression marque une nouvelle étape dans la diversification de son modèle économique, aux côtés des abonnements grand public, des offres pour les entreprises et des API facturées à l'usage. Elle intervient alors que la société prépare une introduction en Bourse et cherche à justifier une valorisation estimée à 852 milliards de dollars.

Testées initialement aux Etats-Unis en février, les publicités dans ChatGPT sont désormais proposées dans plus de 40 pays. OpenAI commence également à déployer un accès en libre-service pour les annonceurs en Inde, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Les annonces sont diffusées auprès des utilisateurs de l'offre gratuite et de la formule Go, qui représentent la grande majorité du milliard d'utilisateurs actifs hebdomadaires de ChatGPT.

OpenAI assure que les publicités sont clairement identifiées, qu'elles n'influencent pas les réponses de ChatGPT et que les annonceurs ne peuvent pas accéder aux conversations privées des utilisateurs. L'entreprise prévoit désormais d'étendre son offre publicitaire à davantage de marchés et de développer de nouveaux formats, outils de mesure et modes d'achat. Elle souhaite également créer des moyens plus intégrés permettant aux entreprises d'interagir avec les consommateurs directement au sein de ChatGPT.