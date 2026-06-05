OpenAI et Washington envisagent une participation publique au capital du groupe

OpenAI et l'administration de Donald Trump discutent depuis plus d'un an d'une éventuelle prise de participation du gouvernement américain dans la société d'intelligence artificielle. Les échanges, initiés par Sam Altman en 2025, se sont poursuivis récemment à Washington lors de rencontres consacrées à la régulation de l'IA et à ses évolutions technologiques. Parmi les pistes étudiées figure un don d'actions au gouvernement fédéral afin d'alimenter un véhicule d'investissement inspiré du projet de "Public Wealth Fund" défendu par OpenAI.

Ce fonds aurait pour objectif d'investir dans des actifs de long terme et de redistribuer une partie des rendements aux citoyens américains afin qu'ils bénéficient directement de la valeur créée par l'intelligence artificielle. Aucune décision n'a toutefois été prise et les modalités restent en discussion. Donald Trump a confirmé l'existence de ces réflexions, évoquant la possibilité que "le peuple américain" devienne indirectement partenaire de certaines entreprises du secteur.

Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large de soutien aux technologies jugées stratégiques. Depuis le début de son second mandat, l'administration Trump a déjà pris des participations dans plusieurs entreprises liées aux semi-conducteurs, à l'informatique quantique et aux minerais critiques. Valorisée à plus de 850 milliards de dollars, OpenAI prépare parallèlement une introduction en Bourse potentiellement historique. Le groupe soutient également le nouveau décret présidentiel prévoyant un accès anticipé du gouvernement aux modèles d'IA les plus avancés avant leur commercialisation.