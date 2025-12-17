OpenAI et Google se disputent les utilisateurs indiens et les données d'entraînement grâce à des offres gratuites

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Gemini et ChatGPT enregistrent une hausse des téléchargements et du nombre d'utilisateurs quotidiens en Inde

*

Les essais gratuits d'IA visent à fidéliser les utilisateurs et à combler les lacunes en matière de données

*

Selon Sensor Tower, ChatGPT compte 73 millions d'utilisateurs quotidiens en Inde, soit deux fois plus qu'aux États-Unis

*

Les entreprises d'IA espèrent tirer parti de la diversité linguistique de l'Inde pour les données de formation

(Ajout d'un graphique et d'une ligne sur le plus grand marché aux paragraphes 8 et 9) par Munsif Vengattil

OpenAI, Google et Perplexity ont entamé une lutte sans précédent pour attirer les utilisateurs d'intelligence artificielle en Inde, en proposant des offres gratuites dans le cadre d'une stratégie considérée comme un moyen de récolter des tonnes de données de formation multilingues dans le pays le plus peuplé du monde.

Avec 730 millions d'appareils, l'Inde est le deuxième plus grand marché de smartphones. En moyenne, les Indiens consomment 21 gigaoctets de données par mois et paient 9,2 cents par gigaoctet, l'un des tarifs de données mobiles les plus bas au monde.

Pour attirer les utilisateurs sensibles au prix, Google a commencé en novembre à offrir gratuitement son abonnement Gemini AI Pro à 400 dollars pendant 18 mois à 500 millions de clients de Reliance Jio, le plus grand opérateur de télécommunications de l'Inde. La semaine dernière, il a ajouté l'Inde aux dizaines de pays où il propose son forfait "AI Plus" à prix très réduit.

OpenAI a également rendu gratuit pendant un an son plan ChatGPT Go, qui offre une utilisation étendue mais non illimitée par rapport aux plans existants. Ce plan est payant dans plus de 100 pays et coûtait 54 dollars en Inde avant d'être rendu gratuit pour tout le monde dans le pays en novembre.

Tout comme AI Pro de Google, le forfait gratuit n'est disponible qu'en Inde.

Les premières données de téléchargement suggèrent une augmentation de l'utilisation grâce aux forfaits gratuits, les utilisateurs actifs quotidiens de ChatGPT en Inde ayant augmenté de 607 % en glissement annuel pour atteindre 73 millions la semaine dernière, soit plus du double du nombre d'utilisateurs aux États-Unis, selon les données de la société d'intelligence économique Sensor Tower compilées pour Reuters.

Les utilisateurs quotidiens de Gemini en Inde ont augmenté de 15 % depuis le lancement de l'offre Reliance Jio en novembre pour atteindre 17 millions la semaine dernière, contre 3 millions aux États-Unis, selon les données.

Cette adoption a fait de l'Inde le plus grand marché en termes d'utilisateurs quotidiens pour les deux chatbots d'IA, a déclaré Sensor Tower.

Perplexity, quant à elle, a rendu son outil Pro - dont le prix est de 200 dollars par an au niveau mondial - gratuit pendant un an pour les utilisateurs de la société de télécommunications indienne Airtel. L'entreprise affirme que ce plan donne un accès illimité à ses outils de recherche les plus avancés.

L'Inde représente désormais plus d'un tiers des utilisateurs actifs quotidiens de Perplexity dans le monde, contre seulement 7 % l'année dernière, selon les données de Sensor Tower.

OpenAI, Perplexity et Google GOOGL.O n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

LA FORMATION COMBLE LES LACUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES

Pragya Misra, responsable d'OpenAI en Inde, a déclaré sur les médias sociaux que la décision de l'entreprise de rendre ChatGPT Go gratuit s'inscrivait dans le cadre de son "engagement continu en faveur de l'Inde" et visait à rendre les outils plus accessibles à tous.

Cinq analystes de l'IA ont toutefois déclaré que la stratégie de gratuité aiderait les entreprises à tirer parti de la diversité linguistique de l'Inde pour obtenir des données cruciales pour l'entraînement de l'IA.

Ils considèrent les données d'entraînement générées par les utilisateurs indiens, caractérisées par un mélange de langues et de dialectes, comme un test de résistance critique qui aidera les modèles d'IA à maîtriser des modèles de communication complexes qui sont largement absents des données existantes.

Les plans gratuits "comblent les lacunes des ensembles de données d'entraînement à l'IA qui manquent actuellement d'informations sur les modèles de comportement des utilisateurs dans la région", a déclaré Sagar Vishnoi, cofondateur du groupe de réflexion sur l'IA Future Shift Labs.

LA GRATUITÉ FONCTIONNE SOUVENT EN INDE

Reliance, la société du milliardaire indien Mukesh Ambani, qui s'est associée à Gemini, a eu recours à plusieurs reprises à des prix agressifs pour augmenter sa clientèle. Son unité de télécommunications compte aujourd'hui plus de 500 millions d'utilisateurs, après avoir attiré les clients lors de son lancement en 2016 avec des mois de données et de services vocaux gratuits.

Reliance et Disney ont proposé la diffusion gratuite de matchs de cricket sur leurs plateformes en Inde, avant de fusionner leurs activités médiatiques dans ce pays.

ChatGPT bénéficie d'une utilisation élevée de l'application - avec 46% de ses utilisateurs mensuels ouvrant l'application quotidiennement en Inde en novembre, contre 20% pour Perplexity et 14% pour Gemini, selon les données de Sensor Tower.

Anees Hassan, étudiant en doctorat à Hyderabad, utilise les formules gratuites ChatGPT et Gemini pendant trois heures par jour pour trouver des citations, peaufiner ses écrits et générer des images pour ses présentations.

"Le plan gratuit n'était pas assez bon car j'atteignais plus rapidement les limites du chat", a déclaré Hassan, 33 ans.

Il est toutefois conscient que la gratuité a parfois un coût.

"Je suis préoccupé par la collecte de données, c'est pourquoi j'ai utilisé la fonction d'exclusion pour ne plus partager mes données à des fins d'entraînement à l'IA", a-t-il ajouté.