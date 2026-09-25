OpenAI devrait présenter une préversion de GPT-6 Cyber d’ici quelques jours, selon Fortune

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction orthographique du mot « multiple » au paragraphe 1)

OpenAI s'apprête à présenter en avant-première, d'ici quelques jours, un modèle d'intelligence artificielle axé sur la cybersécurité, baptisé GPT-6 Cyber, et à lancer un nouveau produit conçu pour aider ses clients à le déployer de manière plus sécurisée et automatisée, a rapporté jeudi Fortune, citant plusieurs sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. OpenAI n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.