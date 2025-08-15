 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
OpenAI : des membres du personnel vont vendre pour 6 milliards de dollars d'actions à SoftBank et à d'autres investisseurs, selon Bloomberg News
15/08/2025

((Traduction automatisée par Reuters

Des employés actuels et anciens d'OpenAI cherchent à vendre pour près de 6 milliards de dollars d'actions du fabricant de ChatGPT à un groupe d'investisseurs comprenant SoftBank Group 9984.T , entre autres, ce qui valoriserait l'entreprise à 500 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News vendredi.

  • Le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine juste avant le début de leur sommet, le 15 août 2025 sur la base militaire Elmendorf-Richardson en Alaska ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Après plus de deux heures, la réunion entre Trump et Poutine se poursuit
    information fournie par AFP 16.08.2025 00:20 

    Donald Trump et Vladimir Poutine poursuivent vendredi leur discussion en Alaska, pour peut-être sceller le sort de l'Ukraine voire dessiner l'avenir diplomatique et sécuritaire de l'Europe toute entière. L'impulsif président américain avait prévenu qu'il claquerait ... Lire la suite

  • Le fondateur et président du Forum économique mondial (WEF) Klaus Schwab prononce son discours de bienvenue lors de la 55e réunion annuelle du Forum économique mondial
    Le Forum économique mondial blanchit son fondateur Klaus Schwab
    information fournie par Reuters 15.08.2025 22:47 

    par Mrinmay Dey Le Forum économique mondial (FEM) a clos vendredi une enquête sur son fondateur, Klaus Schwab, le disculpant de tout acte répréhensible, et a nommé Larry Fink, PDG de BlackRock, et André Hoffmann, vice-président de Roche Holding, coprésidents par ... Lire la suite

  • Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, le 15 août 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Trump offre à Poutine un retour très chorégraphié sur la scène diplomatique
    information fournie par AFP 15.08.2025 22:45 

    Tapis rouge, survol d'avions de combat, et une amabilité presque démonstrative: Donald Trump a offert vendredi à Vladimir Poutine un retour très chorégraphié sur la scène internationale. Peu après 11H00 locales sur la base militaire Elmendorf-Richardson en Alaska, ... Lire la suite

  • Un homme se dirige vers les flammes sur une route couverte de fumée dans le village d'Antas au Portugal, le 15 août 2025 ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )
    Incendies: un premier mort au Portugal, alerte maximale en Espagne
    information fournie par AFP 15.08.2025 22:38 

    La péninsule ibérique est dévorée par les incendies qui ont fait leur première victime au Portugal vendredi, et l'Espagne, déjà endeuillée par trois décès, reste en alerte face aux nombreux foyers incontrôlables dans le pays. Le Président du Portugal, Marcelo Rebelo ... Lire la suite

