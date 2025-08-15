OpenAI : des membres du personnel vont vendre pour 6 milliards de dollars d'actions à SoftBank et à d'autres investisseurs, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Des employés actuels et anciens d'OpenAI cherchent à vendre pour près de 6 milliards de dollars d'actions du fabricant de ChatGPT à un groupe d'investisseurs comprenant SoftBank Group 9984.T , entre autres, ce qui valoriserait l'entreprise à 500 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News vendredi.
