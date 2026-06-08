OpenAI dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, dans la foulée d'Anthropic, alors que les géants de l'IA se tournent vers les marchés boursiers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte tout au long du texte)

OpenAI, le créateur de ChatGPT, a déposé lundi en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, rejoignant ainsi son concurrent Anthropic dans sa démarche vers le marché boursier, alors que les investisseurs cherchent à tirer parti de l'essor de l'intelligence artificielle.

OpenAI n'a pas divulgué le montant ni les conditions de l'offre, mais Reuters a rapporté que le géant de l'IA viserait une valorisation pouvant atteindre 1.000 milliards de dollars lors d'une entrée en bourse qui pourrait avoir lieu dès septembre.

Avec une telle valorisation, OpenAI ouvrirait la voie à l'entrée en bourse rapide d'un trio d'entreprises valorisées à plus de 1.000 milliards de dollars, ce qui serait considéré comme le test le plus significatif de l'appétit des investisseurs pour les actions technologiques à forte croissance de ces dix dernières années.

SpaceX, la société d'Elon Musk, a été la première à se lancer, déposant une demande d'introduction en bourse qui, si elle aboutissait, serait la plus importante de l'histoire, la société visant une levée de fonds de 75 milliards de dollars pour une valorisation de 1.750 milliards de dollars.

Sur les marchés de prédiction, où les traders parient sur l'issue d'événements futurs, la plupart des participants s'attendaient à ce qu'OpenAI dépose une demande d'introduction en bourse avant Anthropic.

L'ÈRE DE L'IA

Les introductions en bourse d'Anthropic et d'OpenAI marqueraient le début d'une période de transformation pour le secteur technologique et les marchés mondiaux, l'intelligence artificielle s'imposant rapidement comme le thème d'investissement phare de la décennie.

OpenAI a déclaré plus tôt cette année qu'elle levait 110 milliards de dollars pour une valorisation de 840 milliards de dollars auprès d'un groupe d'investisseurs de poids, dont SoftBank 9984.T , Amazon AMZN.O et Nvidia NVDA.O .

À l'époque, l'entreprise avait également révélé que ChatGPT comptait plus de 900 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires et plus de 50 millions d'abonnés grand public.

Le dépôt de la demande d'introduction en bourse fait suite à la renégociation par OpenAI de son partenariat avec Microsoft

MSFT.O , l'un de ses premiers investisseurs, ce qui a permis au pionnier de l'IA de nouer de nouveaux partenariats avec des entreprises telles qu'Amazon.com et la division Google GOOGL.O d'Alphabet.

L'investissement initial du fabricant de Windows, d'un montant total de 13 milliards de dollars depuis 2019, a contribué à ouvrir la voie à l'ascension rapide d'OpenAI et a stimulé la croissance de l'activité de cloud computing Azure de ce géant du logiciel.

En mars, OpenAI a déclaré générer 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires mensuel et croître environ quatre fois plus vite que les entreprises qui ont défini les ères de l'Internet et du mobile, notamment Alphabet et Meta META.O .

À titre de comparaison, son chiffre d'affaires trimestriel s'élevait à environ 1 milliard de dollars à la fin de 2024.

LES CHALLENGERS PRENNENT DE L'AMPLITUDE

Pourtant, le secteur lancé par OpenAI s'est rapidement saturé, avec des concurrents tels qu'Anthropic qui se précipitent pour contester sa domination, tandis que les investisseurs s'interrogent sur la viabilité de l'ascension fulgurante du secteur de l'IA.

Anthropic s'est imposé comme l'un des principaux concurrents, son IA Claude connaissant une demande en forte hausse de la part des développeurs de logiciels pour gérer leur programmation informatique, tandis que certaines entreprises déploient son modèle haut de gamme Mythos pour détecter les vulnérabilités de leur code.

La société à l'origine de l'assistant de codage viral Claude Code a déposé en toute confidentialité lundi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, quelques semaines après avoir levé 65 milliards de dollars lors d'un tour de table qui l'a valorisée à 965 milliards de dollars.

Si ces introductions en bourse spectaculaires pourraient insuffler un nouvel élan au marché américain des introductions en bourse, certains banquiers préviennent qu'elles risquent également d'absorber des capitaux qui, autrement, auraient pu être affectés à des opérations de moindre envergure.

ALTMAN CONTRE MUSK

OpenAI a été fondée en 2015 en tant qu'organisation à but non lucratif axée sur la recherche, mais a créé une branche à but lucratif quatre ans plus tard pour aider à financer les coûts croissants du développement de systèmes d'intelligence artificielle.

Sa structure inhabituelle, qui conférait à l'organisation à but non lucratif le contrôle de l'entité à but lucratif, a fait l'objet d'une attention particulière fin 2023 lorsque le directeur général Sam Altman a été brièvement évincé avant de revenir quelques jours plus tard après une révolte des employés.

En décembre 2024, OpenAI a dévoilé son projet de refonte de sa structure par la création d’une société d’intérêt public, affirmant que cette initiative lui permettrait de lever beaucoup plus de capitaux tout en allégeant les restrictions imposées par sa société mère à but non lucratif.

La refonte d'OpenAI a rapidement suscité la controverse après les vives critiques de son premier bailleur de fonds, le milliardaire Elon Musk, qui a par la suite poursuivi OpenAI en justice et accusé Altman et d'autres dirigeants d'avoir transformé l'organisation à but non lucratif en un moyen d'enrichissement personnel.

En mai, un jury américain a donné tort à Musk dans son procès, estimant que la société d'IA n'était pas redevable envers l'homme le plus riche du monde pour s'être prétendument écartée de sa mission initiale au service de l'humanité.

Ce verdict unanime a levé un obstacle majeur pesant sur l'introduction en bourse, les analystes estimant qu'il a permis de surmonter un obstacle juridique important dont les investisseurs sur les marchés publics se méfient souvent.