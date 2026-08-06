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OpenAI demande à un juge américain de rejeter la plainte d'Apple relative aux secrets d'affaires
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 08:10
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI a demandé mercredi à un juge américain de rejeter la plainte d'Apple AAPL.O l'accusant, ainsi que deux anciens employés d'Apple, d'avoir détourné les secrets d'affaires du fabricant de l'iPhone afin de favoriser l'entrée du créateur de ChatGPT sur le marché du matériel grand public.

« OpenAI n’a ni l’utilité, ni le besoin, ni le désir de disposer des secrets d'affaires d’Apple. OpenAI développe quelque chose d’entièrement nouveau et différent de tout ce qui existe chez Apple », ont écrit les avocats d’OpenAI dans la requête en irrecevabilité déposée mercredi.

« OpenAI a bel et bien intérêt à recruter les meilleurs ingénieurs, inventeurs, développeurs et créateurs — dont beaucoup ont décidé de quitter Apple pour rejoindre OpenAI, attirés par le travail innovant et passionnant mené par l’entreprise », ont-ils ajouté. Apple a intenté un procès à OpenAI en juillet, l’accusant d’orchestrer une vaste opération visant à acquérir et à exploiter systématiquement les informations confidentielles d’Apple par le biais d’anciens employés, de pratiques de recrutement et de relations avec les fournisseurs, afin d’accélérer son expansion sur le marché du matériel grand public.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/08/2026 à 08:10:22.

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