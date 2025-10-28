OpenAI déclare que le directeur général Altman n'aura pas de participation dans l'entreprise nouvellement restructurée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le cofondateur et directeur général d'OpenAI, Sam Altman, n'obtiendra pas de participation dans la société nouvellement restructurée, a déclaré mardi le fabricant de ChatGPT.