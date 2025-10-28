OpenAI déclare que le directeur général Altman n'aura pas de participation dans l'entreprise nouvellement restructurée

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
information fournie par Boursorama avec AFP•28.10.2025•15:59•
Microsoft contrôle désormais 27% du capital d'OpenAI après un nouveau tour de table et le changement de statuts de la start-up californienne, ont annoncé mardi les deux groupes, ce qui valorise sa participation 135 milliards de dollars. Ce chiffre s'aligne sur ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec Media Services•28.10.2025•15:56•
L’usine devrait permettre de créer environ 1.000 emplois dans le pays membre de l'UE et de l'Otan, qui profite du contexte militaire pour réorienter son armement marqué par l'influence soviétique vers les standards de l'alliance atlantique. Le géant allemand de ...
Lire la suite
Réélu avec 89,77% des voix, Alassane Ouattara a méthodiquement construit son écrasant succès à la présidentielle ivoirienne de samedi, entre tour de vis sécuritaire et leaders d'opposition écartés, pour s'assurer un quatrième mandat. Son entourage jure qu'il aurait ...
Lire la suite
par Mathieu Rosemain Amundi a fait état mardi d'une hausse plus importante que prévu de sa collecte nette au troisième trimestre, portée par la croissance de ses fonds qui suivent les marchés financiers et par la demande de ses coentreprises en Asie. Cependant, ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer