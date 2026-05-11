OpenAI crée une nouvelle structure pour accélérer l'adoption de l'IA en entreprise
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 16:23
Cette initiative marque une nouvelle étape dans la stratégie d'OpenAI, qui cherche à renforcer sa présence sur le marché des entreprises après le succès de ChatGPT auprès du grand public. Face à la concurrence croissante d'acteurs comme Anthropic et ses modèles Claude, OpenAI veut accélérer la signature de contrats à grande échelle avec les grandes sociétés. La nouvelle entité aura notamment pour mission d'intégrer directement des ingénieurs spécialisés en intelligence artificielle au sein des entreprises clientes afin d'identifier les usages les plus efficaces de ces technologies.
L'acquisition de Tomoro apportera environ 150 ingénieurs et spécialistes du déploiement IA à la nouvelle structure. Fondé en 2023 en partenariat avec OpenAI, le cabinet travaille déjà avec des groupes comme Mattel, Red Bull, Tesco ou Virgin Atlantic. Le projet repose également sur un partenariat pluriannuel réunissant 19 entreprises financières et industrielles, sous la direction de TPG avec notamment Advent, Bain Capital et Brookfield parmi les principaux partenaires fondateurs.
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