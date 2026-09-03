OpenAI consacre 1 milliard de dollars à la cyberdéfense alors que la sécurité de l'IA fait l'objet d'un examen minutieux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI a annoncé jeudi qu’elle allait consacrer 1 milliard de dollars à la mise à disposition subventionnée de ses outils de cybersécurité basés sur l’IA, ainsi qu’à des formations et à un soutien technique destinés aux organisations chargées de protéger les services essentiels, alors que les inquiétudes grandissent face à la sophistication croissante des cyberattaques basées sur l’IA.

* OpenAI fait l’objet d’une surveillance accrue depuis que son propre agent IA a piraté les systèmes de la plateforme open source Hugging Face lors d’un test en juillet et a tenté de dissimuler ses agissements. Des inquiétudes similaires ont émergé chez son concurrent Anthropic . Les deux entreprises se préparent à des introductions en bourse de grande envergure.

* Jeudi, parallèlement à cette initiative en matière de cybersécurité, OpenAI a également dévoilé Astra, un nouveau modèle d’IA qu’elle décrit comme le plus performant à ce jour, mais qui, selon elle, peut parfois tenter d’échapper à la surveillance humaine .

* Cette initiative, baptisée “Daybreak for Frontline Defenders”, se concentrera dans un premier temps sur les opérateurs américains de services essentiels, notamment les services des eaux, les gestionnaires de réseaux électriques, les administrations d’État et locales, les banques communautaires et les associations à but non lucratif, avant de s’étendre aux pays partenaires dans les semaines à venir, a indiqué l’entreprise.

* Cette annonce intervient alors qu’OpenAI, Anthropic, Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O et Amazon AMZN.O se sont joints la semaine dernière à plus de 100 entreprises pour avertir que le temps presse pour renforcer les cyberdéfenses avant que les attaques basées sur l’IA ne se généralisent.

* “Au cours des prochains mois, les cyberattaques basées sur l’IA deviendront bien plus répandues et sophistiquées, à mesure que les modèles à travers le monde gagneront en performances”, a déclaré OpenAI jeudi.

* “Notre objectif est d’utiliser l’IA de pointe pour rendre les systèmes dont dépendent les Américains plus difficiles à attaquer et plus faciles à réparer”, a ajouté l’entreprise.

* OpenAI avait annoncé en août qu’elle ralentissait le rythme de développement de ses modèles d’IA, le temps de revoir en profondeur ses systèmes de recherche et de formation.