OpenAI conclut un accord pour déployer des modèles d'IA sur le réseau classifié du ministère américain de la guerre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré vendredi que l'entreprise avait conclu un accord avec le ministère américain de la Guerre pour déployer ses modèles d'IA sur des réseaux cloud classifiés.

"Dans toutes nos interactions, le DoW a fait preuve d'un profond respect pour la sécurité et d'un désir de partenariat pour atteindre le meilleur résultat possible", a déclaré Altman dans un post sur X.