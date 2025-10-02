OpenAI atteint une valorisation de 500 milliards de dollars après la vente d'actions, selon une source

OpenAI, la société à l'origine de ChatGPT, a atteint une valorisation de 500 milliards de dollars à la suite d'une transaction dans laquelle les employés actuels et anciens ont vendu des actions pour une valeur d'environ 6,6 milliards de dollars, a déclaré jeudi à Reuters une source familière avec le sujet.