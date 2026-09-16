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OpenAI annonce que son directeur général, Altman, participera au dîner d'État organisé par Trump en l'honneur de Xi
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 22:08
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI a annoncé mercredi que son directeur général, Sam Altman, participerait au dîner d'État organisé par le président américain Donald Trump en l'honneur du président chinois Xi Jinping.

Cette information avait été rapportée plus tôt par CNN.

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