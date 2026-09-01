OpenAI affirme qu'Apple ne peut s'en prendre qu'à elle-même dans ce litige concernant des secrets d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Deepa Seetharaman

SAN FRANCISCO, 1er septembre - OpenAI a réfuté lundi les allégations d'Apple concernant le vol de secrets commerciaux, affirmant que le fabricant de l'iPhone n'avait pas démontré que des informations confidentielles avaient été dérobées par d'anciens employés.

“Ce litige est un gâchis dont Apple est seule responsable, et l'entreprise tente d'en rejeter la faute sur tout le monde”, a déclaré OpenAI dans un mémoire déposé lundi soir devant le tribunal fédéral de San José, en Californie.

En juillet, Apple a intenté une action en justice contre OpenAI et deux anciens employés d’Apple, Tang Tan et Chang Liu , les accusant d’avoir détourné des secrets d’affaires liés à la conception de matériel, à la fabrication et aux opérations de la chaîne d’approvisionnement, alors que le créateur de ChatGPT se lance sur le marché des appareils grand public.

Le laboratoire d’IA, dirigé par son directeur général Sam Altman, soutient qu’Apple utilise cette action en justice pour freiner un concurrent potentiel et dissuader ses employés de partir. OpenAI a embauché environ 400 anciens employés d’Apple pour son projet matériel, ont indiqué les deux entreprises dans leurs mémoires déposés devant le tribunal.

La législation californienne autorise les employés à passer librement d'un employeur à un autre entre entreprises concurrentes, a déclaré OpenAI.

Cette action en justice a marqué une escalade spectaculaire des tensions entre les deux entreprises, qui avaient pourtant conclu, il y a à peine deux ans, un partenariat destiné à étendre la portée de ChatGPT et à aider Apple à s’imposer davantage dans le domaine de l’IA. Mais leurs relations se sont rapidement détériorées à mesure que la concurrence s’intensifiait dans le secteur de l’IA.

Dans sa plainte initiale, Apple a fait valoir que le recrutement d’employés d’Apple par OpenAI s’inscrivait dans la stratégie du laboratoire d’IA visant à découvrir les secrets d’un concurrent. Apple a déclaré que Tan et Liu avaient tous deux accédé à des fichiers internes d’Apple après avoir quitté l’entreprise.

OpenAI a déclaré lundi qu’Apple encourageait ses employés à utiliser des comptes iCloud personnels pour accéder aux documents professionnels d’Apple et accomplir leurs tâches, ce qui rendait difficile pour les employés sur le départ de faire la distinction entre les informations personnelles et celles de l’entreprise.

OpenAI a ajouté que la politique d’Apple consistant à escorter immédiatement les employés partants hors de ses locaux ne leur laisse pas suffisamment de temps pour restituer les appareils de l’entreprise, transférer les fichiers internes vers l’entreprise ou assurer la passation de leurs responsabilités.

Dans le dossier, Liu a déclaré que tout accès aux documents d’Apple après son départ avait pour but d’aider d’anciens collègues d’Apple à localiser des fichiers ou à répondre à des questions liées à son travail chez Apple. Il a indiqué que des employés d’Apple l’avaient contacté à plusieurs reprises pour obtenir de l’aide après son départ.

Tan, qui a passé 24 ans chez Apple, a déclaré avoir restitué les prototypes d’Apple avant son départ et n’avoir conservé que des documents non confidentiels, notamment une liste de contrôle de départ des employés qui n’était pas confidentielle.

Les employés “peuvent quitter une entreprise comme Apple, qui a eu du mal à adopter l’IA, pour rejoindre une start-up passionnante qui développe des produits innovants”, a écrit OpenAI. “Apple n’apprécie peut-être pas ces choix. Mais elle ne peut pas prétendre que ces choix sont illégaux, et elle ne peut pas utiliser ses propres procédures négligentes pour reprocher aux autres son propre désordre.”