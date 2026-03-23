OpenAI adoucit son offre de capital-investissement dans le cadre de la guerre des entreprises avec Anthropic, d'après certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* OpenAI offre un rendement de 17,5 % pour attirer les sociétés de capital-investissement

* Les coentreprises visent à réduire les coûts initiaux élevés du déploiement de l'IA

* Certaines sociétés de capital-investissement sont sceptiques, car elles s'inquiètent du profil de rentabilité des coentreprises

(Mise à jour du plan d'OpenAI et de la rentabilité des coentreprises dans le paragraphe 18) par Milana Vinn et Krystal Hu

Le fabricant de ChatGPT, OpenAI, propose aux sociétés de capital-investissement un accord plus avantageux que son rival Anthropic, car les deux sociétés d'intelligence artificielle courtisent les sociétés de rachat pour former des coentreprises visant à lever des capitaux frais et à accélérer l'adoption de produits d'IA d'entreprise, selon des personnes familières avec les discussions. OpenAI offre aux sociétés de capital-investissement un rendement minimum garanti de 17,5 %, ce qui est nettement plus élevé que les instruments privilégiés habituels, ont déclaré deux personnes au fait du dossier. Elle offre également un accès anticipé à ses modèles d'IA les plus récents, tout en cherchant à attirer des investisseurs tels que TPG et Advent dans sa coentreprise, ont déclaré trois sources. La société a récemment mis l'accent sur les entreprises, un domaine dans lequel Anthropic a toujours été plus fort. En comparaison, l'opération de capital-investissement d'Anthropic, axée sur les entreprises, n'offrait pas de tels rendements, ont ajouté les sources. OpenAI et Anthropic sont en concurrence pour des partenariats avec des sociétés de rachat qui leur permettraient de déployer rapidement leurs outils d'IA dans des centaines d'entreprises privées et établies appartenant à des sociétés de rachat. Cela stimulerait l'adoption de leurs modèles et encouragerait la fidélisation des clients à grande échelle.

Les deux entreprises se disputent les clients commerciaux les plus lucratifs pour l'utilisation de l'IA, alors qu'elles s'efforcent de se positionner en vue d'une éventuelle cotation en bourse dès cette année. La structure de la coentreprise pourrait absorber les coûts initiaux élevés liés au déploiement d'ingénieurs chargés de personnaliser les modèles pour les clients, ce qui permettrait d'alléger la pression sur les coûts d'OpenAI et d'Anthropic avant leur entrée en bourse et de fournir des informations sectorielles plus claires susceptibles d'étayer le récit de l'introduction en bourse, ont déclaré deux personnes au fait des discussions.

OpenAI et Anthropic font la course pour conclure des partenariats similaires avec des sociétés de capital-investissement, une stratégie nouvelle dans le secteur de l'IA. "Il y a une grande course pour verrouiller autant d'entreprises, autant de bureaux que possible", a déclaré Matt Kropp de l'unité IA du Boston Consulting Group, ajoutant qu'une fois qu'une entreprise a un modèle d'IA personnalisé intégré dans ses systèmes, il devient beaucoup plus difficile de passer à un concurrent.

"Je vois qu'il y a là une énorme capacité d'évolution."

OpenAI, TPG et Advent ont refusé de commenter. Anthropic n'a pas répondu à une demande de commentaire.

PAS POUR TOUT LE MONDE Au moins deux sociétés de capital-investissement ont décidé de ne pas participer à l'une ou l'autre des deux coentreprises, invoquant des préoccupations concernant l'économie, la flexibilité et le profil de profit des partenariats, ont déclaré deux personnes.

Thoma Bravo, l'une des plus grandes sociétés de rachat d'entreprises axées sur les logiciels, a décidé de ne pas participer après des discussions internes menées par l'associé directeur Orlando Bravo, a déclaré une personne au courant de la décision. Orlando Bravo s'est interrogé sur le profil de rentabilité à long terme des coentreprises avec OpenAI et Anthropic, ajoutant que bon nombre des entreprises de son portefeuille déployaient déjà des outils d'IA, a déclaré cette personne. Thoma Bravo s'est refusé à tout commentaire.

Certains investisseurs en capital privé ont remis en question les partenariats, arguant que les grandes sociétés de capital privé ont déjà un accès direct à OpenAI et Anthropic sans engager de capitaux.

Ces personnes ont déclaré que les partenariats reflètent également la pression exercée par leurs propres investisseurs sur les sociétés de rachat pour qu'elles fassent preuve d'une stratégie plus claire en matière d'IA. Elles ont fait remarquer qu'en raison de la baisse des valorisations technologiques, ces coentreprises pourraient ne pas modifier sensiblement l'accès aux outils d'IA ou générer des revenus supplémentaires. Ils ont ajouté que toute augmentation significative dépendrait probablement de l'obtention de sièges au conseil d'administration, de participations au capital ou d'autres conditions économiques réservées aux partenaires principaux.

D'autres sociétés de capital-investissement sont en pourparlers avec OpenAI et Anthropic pour participer aux coentreprises, bien que beaucoup d'entre elles devraient prendre des participations plus modestes, sans sièges au conseil d'administration ni rôles principaux, ont déclaré quatre des personnes interrogées.

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES L'investissement comprend également l'ancienneté par rapport aux autres partenaires de la coentreprise et une protection contre les pertes, ont déclaré les sources, et d'autres sociétés de capital-investissement sont en pourparlers pour investir des montants plus modestes dans la coentreprise. OpenAI s'attend à ce que sa coentreprise devienne rentable, grâce à la forte demande pour ses outils d'IA et les ingénieurs qui les déploient, a déclaré une source au fait de ses plans financiers. Le partenariat gagnera de l'argent en facturant des services de mise en œuvre, en prélevant une part des revenus des produits qu'il développe et déploie, et en étant copropriétaire des nouveaux produits qu'il crée, a ajouté la source. Reuters a précédemment rapporté qu'OpenAI est en pourparlers avancés avec des sociétés telles que TPG TPG.N , Bain Capital, Advent International et Brookfield Asset Management BAM.N pour lever environ 4 milliards de dollars à une évaluation pré-money d'environ 10 milliards de dollars.

Anthropic, qui s'est imposé auprès des entreprises, poursuit une stratégie similaire et a courtisé des sociétés de capital-investissement telles que Blackstone BX.N , Hellman & Friedman et Permira pour son propre projet axé sur les entreprises, a rapporté Reuters précédemment.