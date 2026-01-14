 Aller au contenu principal
OpenAI achète la capacité de calcul de la startup Cerebras pour environ 10 milliards de dollars, selon le WSJ
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 21:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI a accepté d'acheter à Cerebras jusqu'à 750 mégawatts de puissance de calcul sur trois ans, dans le cadre d'un accord d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars, a rapporté le Wall Street Journal mercredi.

Valeurs associées

MICROSOFT
459,3800 USD NASDAQ -2,40%
