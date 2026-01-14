OpenAI achète la capacité de calcul de la startup Cerebras pour environ 10 milliards de dollars, selon le WSJ

OpenAI a accepté d'acheter à Cerebras jusqu'à 750 mégawatts de puissance de calcul sur trois ans, dans le cadre d'un accord d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars, a rapporté le Wall Street Journal mercredi.