OpenAI accuse DeepSeek de distiller des modèles américains pour obtenir un avantage, selon Bloomberg News

OpenAI a averti les législateurs américains que la startup chinoise d'intelligence artificielle DeepSeek utilise des méthodes sophistiquées pour extraire les résultats des principaux modèles d'IA américains afin de former la prochaine génération de son chatbot R1, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant un mémo de l'entreprise.

OpenAI n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.