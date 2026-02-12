 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

OpenAI accuse DeepSeek de distiller des modèles américains pour obtenir un avantage, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 23:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Supprime le code de l'instrument Microsoft Refinitiv du paragraphe 1)

OpenAI a averti les législateurs américains que la startup chinoise d'intelligence artificielle DeepSeek utilise des méthodes sophistiquées pour extraire les résultats des principaux modèles d'IA américains afin de former la prochaine génération de son chatbot R1, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant un mémo de l'entreprise.

OpenAI n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

DeepSeek

Valeurs associées

MICROSOFT
401,9400 USD NASDAQ -0,60%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank