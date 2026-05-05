OpenAI accélère la monétisation publicitaire de ChatGPT
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 21:38
Cette évolution élargit un pilote publicitaire jusqu'ici plus contrôlé, dans lequel OpenAI travaillait directement avec un nombre limité d'annonceurs. Les entreprises peuvent désormais enregistrer un compte, renseigner leurs moyens de paiement, définir leurs budgets, leurs enchères, le rythme de diffusion, importer leurs créations et suivre les performances depuis un portail dédié. OpenAI précise toutefois que son propre système conserve le contrôle des décisions de diffusion, afin de maintenir une séparation entre les publicités et les réponses de ChatGPT.
Le groupe ajoute également les enchères au coût par clic ("cost-per-click"), après une première phase fondée sur le coût pour mille impressions. Cette bascule rapproche ChatGPT des standards de la publicité numérique à la performance, puisque les annonceurs ne paient que lorsqu'un utilisateur clique sur une annonce. OpenAI met aussi en avant de nouveaux outils de mesure, dont une API de conversions et un suivi par pixel, avec des données agrégées qui ne donnent pas accès aux conversations individuelles.
Cette offensive publicitaire intervient alors que les besoins de financement d'OpenAI restent considérables. Selon Reuters, l'entreprise vise environ 600 MdsUSD de dépenses de calcul d'ici 2030, alors qu'elle a généré environ 13 MdsUSD de chiffre d'affaires en 2025. Cet écart illustre l'ampleur des capitaux nécessaires pour soutenir la montée en puissance de ses infrastructures, tandis qu'une éventuelle introduction en Bourse vers la fin de l'année pourrait contribuer à élargir ses sources de financement.
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