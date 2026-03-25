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OpenAI abandonne Sora et met fin au partenariat avec Disney
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 10:07

OpenAI a décidé de mettre un terme à Sora, sa technologie de génération vidéo par intelligence artificielle, entraînant directement la fin de son partenariat avec Walt Disney, signé seulement quelques mois auparavant.

Présentée en 2024, Sora avait impressionné l'industrie du divertissement grâce à sa capacité à produire rapidement des vidéos réalistes. Cette innovation avait suscité autant d'enthousiasme que d'inquiétudes sur l'avenir des métiers créatifs.

Un partenariat prometteur rapidement interrompu

Il y a à peine trois mois, OpenAI et Disney avaient conclu un accord de licence de trois ans permettant aux utilisateurs de Sora de générer des contenus mettant en scène des personnages emblématiques comme Mickey, Cendrillon ou Yoda. Cet accord était perçu comme un tournant important dans les relations entre la tech et Hollywood, une première étape vers une automatisation de la production audiovisuelle. La fermeture de l'application Sora au grand public et de ses services destinés aux professionnels, met un terme à cette collaboration de 1 MUSD.

Une décision liée à des enjeux financiers

Selon le New York Times, OpenAI n'a pas officiellement détaillé les raisons de cet abandon. Toutefois, cette décision s'inscrit dans une volonté plus large de recentrage financier, alors que l'entreprise préparerait une introduction en Bourse.

Malgré un chiffre d'affaires estimé à 13 MdsUSD l'an dernier, OpenAI prévoit des investissements massifs, de l'ordre de 100 MdsUSD sur les prochaines années, notamment pour développer ses infrastructures. Dans ce contexte, les coûts très élevés liés à la génération vidéo par IA, dû à la consommation énergétique, auraient poussé à ce renoncement, d'autant plus que Sora ne disposait pas de modèle économique clairement établi.

Disney reste ouvert à l'intelligence artificielle

De son côté, Disney a indiqué qu'il continuerait à explorer des partenariats avec des entreprises d'intelligence artificielle, tout en restant attentif à la protection de la propriété intellectuelle des créateurs. Le groupe fait actuellement face à des enjeux juridiques liés à l'IA, notamment dans le cadre d'un litige avec la start-up Midjourney, accusée d'utiliser des contenus protégés sans autorisation.

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