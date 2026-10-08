OpenAI : 20 milliards de dollars d'écart sur ses revenus selon le périmètre retenu

Alors qu'OpenAI cherche à convaincre les investisseurs de financer ses ambitions toujours plus coûteuses dans l'intelligence artificielle, ses revenus seraient sensiblement inférieurs aux chiffres récemment avancés. Selon des documents financiers consultés par le Financial Times, le créateur de ChatGPT affichait fin septembre un chiffre d'affaires annualisé proche de 50 MdsUSD, contre les 70 MdsUSD précédemment rapportés, soit un écart de près de 30%.

Cet écart s'expliquerait par les tentatives des propres investisseurs d'OpenAI de comparer directement ses performances à celles d'Anthropic, dont la méthode de calcul diffère. Contrairement à OpenAI, son concurrent inclut dans ses revenus les ventes réalisées par l'intermédiaire de partenaires cloud comme Amazon Web Services et Google Cloud. En retraitant à la hausse les chiffres d'OpenAI pour adopter un périmètre comparable, certains investisseurs auraient ainsi abouti à une première estimation de 40 MdsUSD de revenus annualisés en août. La communication ultérieure d'une croissance supérieure à 70% aurait ensuite été extrapolée à partir de cette base majorée, donnant naissance au chiffre de 70 MdsUSD relayé fin septembre.

Cette clarification tombe à un moment particulièrement sensible pour l'entreprise de Sam Altman, qui préparerait une introduction en Bourse en 2027 et chercherait à lever de nouveaux capitaux sur la base d'une valorisation de 1 400 MdsUSD, contre 852 MdsUSD lors de son précédent financement. Rapportée aux 50 MdsUSD de revenus annualisés, cette valorisation représenterait un multiple de 28 fois le chiffre d'affaires, contre 20 fois sur la base des 70 MdsUSD précédemment avancés.

La comparaison est d'autant plus intéressante qu'Anthropic s'affirme comme un concurrent commercial de premier plan. Porté par l'adoption de Claude dans les entreprises et le succès de son outil de programmation Claude Code, le groupe aurait atteint 65 MdsUSD de revenus annualisés dès juillet, contre seulement 9 MdsUSD fin 2025, et préparerait une introduction en Bourse plus tôt qu'OpenAI, d'ici la fin de l'année.