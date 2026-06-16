 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Open Lending progresse après l'accord d'acquisition d'ANV Group
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 19:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 juin - ** L'action de la plateforme fintech de crédit automobile Open Lending LPRO.O a progressé de 1,01% à 3,11 dollars lors des échanges de l'après-midi

** LPRO annonce son rachat par ANV Group Holdings au prix de 3,15 dollars par action, soit une prime de 78% par rapport à son cours moyen pondéré en fonction du volume sur 90 jours au 15 juin

** ANV rachètera les actions restantes d’Open Lending via une fusion en deux étapes au même prix

** Depuis le début de l'année, le titre a progressé d'environ 100,73%

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

OPEN LENDING
3,1150 USD NASDAQ +48,33%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
78,65 -5,65%
CAC 40
8 447,27 +0,75%
SPACEX
211,2 +9,71%
2CRSI
45,78 -8,71%
WORLDLINE
13,16 +11,68%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank