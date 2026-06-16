Open Lending progresse après l'accord d'acquisition d'ANV Group

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 juin - ** L'action de la plateforme fintech de crédit automobile Open Lending LPRO.O a progressé de 1,01% à 3,11 dollars lors des échanges de l'après-midi

** LPRO annonce son rachat par ANV Group Holdings au prix de 3,15 dollars par action, soit une prime de 78% par rapport à son cours moyen pondéré en fonction du volume sur 90 jours au 15 juin

** ANV rachètera les actions restantes d’Open Lending via une fusion en deux étapes au même prix

** Depuis le début de l'année, le titre a progressé d'environ 100,73%