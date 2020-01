Opel s'apprête à supprimer jusqu'à 4.100 emplois - Bloomberg

PARIS, 13 janvier (Reuters) - Le constructeur automobile allemand Opel, filiale du groupe français PSA, se prépare à supprimer jusqu'à 4.100 emplois sur fond de baisse mondiale des ventes de voitures et de bouleversement technologique du secteur, rapporte lundi soir l'agence de presse Bloomberg. Citant une source proche du dossier, l'agence précise que 2.100 postes au moins seront supprimés d'ici 2025 et que deux vagues de réductions d'effectifs d'un millier chacune pourraient suivre en 2027 puis 2029. Les employés d'Opel seront informés mardi. Le secteur automobile, qui subit un ralentissement mondial du marché en particulier en Chine , doit également s'adapter au durcissement des règles en matière de pollution et investir massivement dans le développement des véhicules électriques et des véhicules autonomes. (Henri-Pierre André)