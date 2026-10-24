OPay, soutenue par SoftBank, vise une valorisation pouvant atteindre 4,4 milliards de dollars US lors de son introduction en bourse

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OPay vise une valorisation pouvant atteindre 4,42 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé vendredi la société de paiement numérique,qui cherche à tirer parti de la demande croissante de services financiers numériques sur les marchés émergents.

La société, qui concentre ses activités au Nigeria, cherche à lever jusqu’à 366 millions de dollars en proposant environ 16 millions d’American Depositary Shares (ADS) à un prix compris entre 19 et 21 dollars chacune.

Cette offre intervient alors que le marchéaméricain des introductions en bourse subit une pression renouvelée due à la hausse de l’inflation et à une vague de ventes massives sur les titres liés à l’intelligence artificielle, ce qui pèse sur l’appétit des investisseurs pour les nouvelles cotations et pousse plusieurs entreprises à reporter leurs projetsd’introduction en bourse.

Fondée en 2018, OPay fournit des services financiers numériques, notamment des paiements, des transferts d’argent, de l’épargne et des prêts, et opère également en Indonésie, en Égypte et au Pakistan.

Le Nigeria, sixième pays le plus peuplé au monde, s’est imposé comme l’un des principaux marchés africains de la fintech, donnant naissance à plusieurs entreprises du secteur, notamment Moniepoint, Flutterwave et Interswitch, selon Tracxn.

OPay a été fondée par le milliardaire chinois Yahui Zhou, également fondateur de Beijing Kunlun Tech, une société chinoise de jeux vidéo qui détenait auparavant l’application de rencontres Grindr.

La société a levé 400 millions de dollars en 2021, pour une valorisation de 2 milliards de dollars. Elle comptait environ 50 millions d’utilisateurs actifs par mois au 31 juillet, selon son prospectus d’introduction en bourse.

Les entités de SoftBank détiennent une participation de 6,6 % dans OPay avant l’introduction en bourse, selon le dossier déposé.

Des investisseurs, notamment Redwheel Group, Coronation Africa Frontiers Fund et d’autres bailleurs de fonds existants, ont manifesté un intérêt non contraignant pour l’achat d’ADS d’une valeur maximale de 270 millions de dollars. Stanbic Africa Holdings a par ailleurs accepté d’investir jusqu’à 200 millions de dollars dans le cadre d’un placement privé parallèle.

OPay prévoit d’utiliser le produit de son introduction en bourse et du placement privé concomitant pour investir dans la technologie, étendre son réseau de distribution et ses marchés, développer de nouveaux produits et mener à bien des acquisitions potentielles et des investissements stratégiques.

Citigroup, la Deutsche Bank, la Standard Bank et CICC figurent parmi les chefs de file de l’opération .

OPay sera cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole "OPAY".