OPay, soutenue par SoftBank, retire son introduction en bourse aux États-Unis, d'un montant de 304 millions de dollars, à la suite d'une enquête des autorités de régulation

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(Refonte de l'article suite à l'annulation de l'introduction en bourse d'OPay; mise à jour de l'ensemble du texte avec le communiqué de la société)

La société de paiement numérique OPay, soutenue par SoftBank, a annulé vendredi son introduction en bourse prévue à hauteur de 304 millions de dollars américains, invoquant une enquête réglementaire menée par une juridiction étrangère qu'elle n'a pas identifiée.

La société, qui concentre ses activités au Nigeria, a déclaré que cette enquête concernait une juridiction “sans incidence” sur ses activités principales. Dans son communiqué, elle n’a pas précisé l’identité de l’autorité de régulation ni la nature de l’enquête.

OPay a déclaré s'attendre à ce que cette affaire soit résolue de manière satisfaisante dans un avenir proche et que cette enquête “ne doit pas être interprétée à tort comme un reflet des performances commerciales, de la situation financière, de l'intégrité opérationnelle ou de la situation réglementaire de la société”.

La société a précisé que cette enquête n’aurait aucune incidence sur ses activités, sa situation réglementaire ou son service client au Nigeria ou sur ses autres marchés.

OPay n’a pas pu être jointe immédiatement pour commenter cette information en dehors des heures de bureau.

Plus tôt dans la journée, OPay avait annoncé avoir fixé le prix de 16 millions d’actions dépositaires américaines (ADS) à 19 dollars chacune, soit le bas de la fourchette visée comprise entre 19 et 21 dollars, ce qui valorise la société à environ 4 milliards de dollars.

L'investisseur japonais dans le secteur des technologies SoftBank Group 9984.T , dont les entités détenaient une participation de 6,6% dans OPay avant l'introduction en bourse, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

De nombreuses entreprises à travers le monde ont reporté leur introduction en bourse ces dernières semaines, l’inflation tenace et la vague de ventes massives touchant les titres liés à l’intelligence artificielle ayant pesé sur le moral des investisseurs.

Fondée en 2018, OPay fournit des services financiers numériques sur les marchés émergents, notamment au Nigeria et en Indonésie.

Son application propose des services de paiement, de transfert d’argent, d’épargne et de crédit dans des économies où l’accès limité aux services bancaires traditionnels peut compliquer les transactions quotidiennes.

OPay a été fondée par le milliardaire chinois Yahui Zhou, également fondateur de Beijing Kunlun Tech, une société chinoise de jeux vidéo qui détenait auparavant l’application de rencontres Grindr.

La fintech a levé 400 millions de dollars en 2021, pour une valorisation de 2 milliards de dollars. Elle comptait environ 50 millions d’utilisateurs actifs par mois au 31 juillet, selon son prospectus d’introduction en bourse.

Citigroup, Deutsche Bank, Standard Bank et CICC figuraient parmi les chefs de file. La société avait prévu de s’introduire en bourse à la NYSE sous le symbole boursier “OPay”.