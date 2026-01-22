 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Opale Capital s’allie à Keensight et ouvre le co-investissement garanti aux investisseurs privés
information fournie par AOF 22/01/2026 à 11:31

(AOF) - Opale Capital annonce avoir conclu un partenariat stratégique avec Keensight Capital autour de son fonds Opale Capital Keensight Nova VII. L'objectif affiché est de permettre à la clientèle privée d'accéder, via cette solution, à des opportunités d'investissement en private equity et dette privée habituellement réservées aux investisseurs institutionnels. L'initiative s'inscrit dans la stratégie d'Opale Capital visant à démocratiser l'accès à des fonds internationaux sélectionnés.

" L'accès garanti au co-investissement (…) est un élément particulièrement différenciant (…) et assez inédit pour les investisseurs privés ", souligne Édouard Leurent, directeur général adjoint d'Opale Capital. Le fonds est accessible à partir de 100 000 euros et affiche un objectif de TRI net supérieur à 20% et un multiple net supérieur à 2,4x sur une durée d'investissement de 10 ans.

Opale Capital rappelle par ailleurs avoir collecté plus de 200 millions d'euros en 2025 sur l'ensemble de ses stratégies et compte s'appuyer sur cette nouvelle offre pour poursuivre sa croissance et élargir l'accès de sa clientèle à des solutions d'investissement jugées différenciantes.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des habitants évacués de leur domicile à Quimperlé (Finistère) en raison des inondations, le 22 janvier 2026 ( AFP / Fred TANNEAU )
    Trois départements bretons en vigilance orange crues
    information fournie par AFP 22.01.2026 12:04 

    Des inondations étaient en cours jeudi dans la ville de Quimperlé (Finistère), alors que Météo-France a placé jeudi l'Ille-et-Vilaine en vigilance orange crues, en plus du Finistère et du Morbihan. Dans le centre-ville de Quimperlé, quai Brizeux, l'eau est montée ... Lire la suite

  • ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Getlink: du mieux fin 2025, les trains à grande vitesse en forme
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.01.2026 11:37 

    Getlink , gestionnaire du tunnel sous la Manche, a vu son chiffre d'affaires progresser de 18% au dernier trimestre 2025, avec notamment un trafic de passagers dans les trains à grande vitesse en croissance de 6%. Son chiffre d'affaires a atteint 384 millions d'euros, ... Lire la suite

  • Nicolas Dufourcq à Duppigheim, le 18 mars 2024. ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    Donald Trump agit comme "un enfant" qu'il va falloir "calmer", estime le patron de Bpifrance
    information fournie par Boursorama avec Media Services 22.01.2026 11:31 

    Les États-Unis "ont besoin de l'Europe", a insisté le dirigeant, qui souhaite voir l'UE "calmer les ennemis". Connu pour son franc-parler, le directeur général de Bpifrance, banque d'investissement publique française, a estimé jeudi 22 janvier que Donald Trump ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 22.01.2026 11:16 

    Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,39% pour le Dow Jones .DJI , de 0,61% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,87% pour le Nasdaq .IXIC . * PROCTER

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank