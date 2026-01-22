Opale Capital s’allie à Keensight et ouvre le co-investissement garanti aux investisseurs privés

(AOF) - Opale Capital annonce avoir conclu un partenariat stratégique avec Keensight Capital autour de son fonds Opale Capital Keensight Nova VII. L'objectif affiché est de permettre à la clientèle privée d'accéder, via cette solution, à des opportunités d'investissement en private equity et dette privée habituellement réservées aux investisseurs institutionnels. L'initiative s'inscrit dans la stratégie d'Opale Capital visant à démocratiser l'accès à des fonds internationaux sélectionnés.

" L'accès garanti au co-investissement (…) est un élément particulièrement différenciant (…) et assez inédit pour les investisseurs privés ", souligne Édouard Leurent, directeur général adjoint d'Opale Capital. Le fonds est accessible à partir de 100 000 euros et affiche un objectif de TRI net supérieur à 20% et un multiple net supérieur à 2,4x sur une durée d'investissement de 10 ans.

Opale Capital rappelle par ailleurs avoir collecté plus de 200 millions d'euros en 2025 sur l'ensemble de ses stratégies et compte s'appuyer sur cette nouvelle offre pour poursuivre sa croissance et élargir l'accès de sa clientèle à des solutions d'investissement jugées différenciantes.