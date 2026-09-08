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Opale Capital renforce son offre dans la dette privée européenne
information fournie par AOF 08/09/2026 à 10:11
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(Zonebourse.com) - Après avoir levé près de 50 millions d'euros pour son premier millésime de Direct Lending, Opale Capital lance un nouveau fonds consacré à la dette privée européenne, en s'appuyant sur Ares Management, CVC, KKR et Ture Invest.

Baptisé Opale Capital Strategies Direct Lending II, le véhicule cible principalement la dette senior des entreprises européennes du mid-market.

Après avoir analysé plus de 280 fonds, Opale Capital a retenu quatre gérants internationaux et vise ainsi une exposition à plus de 250 entreprises. Plus de 90% des investissements devraient être réalisés en dette senior.

Ce lancement accompagne l'essor du direct lending en Europe, où la dette privée représente désormais une part croissante du financement des entreprises sous LBO : 58% en 2024, contre 13% en 2013.

Accessible à partir de 100 000 euros et prévu pour une durée initiale de sept ans, le fonds vise, à compter de sa deuxième année, un coupon annualisé de 5% à 7% et une performance annuelle nette de 8%. Des objectifs qui ne sont pas garantis.

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