OPA : Visiodent et Advenis en vedette

L'actualité des opérations financières à fin novembre 2021. (© Adobestock))

À l’exception d’une OPR sur Visiodent, le marché a fait relâche, en attendant le dépôt et le lancement des offres notamment sur CNP Assurances et Bel. À court ou moyen terme, Advenis est appelée à faire l’objet également d’une OPR. En revanche, gare aux désillusions sur Pharmasimple, car, sur Euronext Growth, le seuil de déclenchement d’une offre obligatoire se situe à 50%.

La nouvelle offre

Visiodent : projet d’offre publique de retrait à 3 euros par action. Groupe Visiodent et Hivista agissant de concert ont déposé un projet d’OPR visant les actions Visiodent. Le concert, qui détient 94,33% du capital et 97,02% des droits de vote de l’éditeur de logiciels de gestion pour cabinets dentaires, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix de 3 euros par action.

Ce prix fait ressortir une prime de 15,4% sur le dernier cours coté avant l’annonce de l’offre et une prime de 20,4% sur la moyenne des 60 dernières séances. À ce niveau, la société est valorisée 13,5 millions d’euros. Les conditions requises étant déjà remplies, les co-initiateurs demanderont la mise en œuvre d’un retrait obligatoire. La cotation des actions Visiodent sera reprise lundi 22 novembre 2021.

Les offres en cours

CNP Assurances désigne un expert indépendant. Le conseil d’administration a décidé, dans le cadre de l’opération projetée par La Banque Postale et le groupe BPCE, de désigner en qualité d’expert indépendant, le cabinet Ledouble. L’expert indépendant aura pour mission d’établir un rapport sur les conditions financières du projet d’OPA simplifiée au prix de 21,90 euros par action, suivi d’un retrait obligatoire si les conditions de mise en œuvre sont réunies, qui serait déposé par La Banque Postale à la