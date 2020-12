OPA : une prime moyenne de 29,2% en 2020

Découvrez le bilan annuel des OPA 2020. (© Fotolia)

Après un passage à vide, les opérations financières se sont multipliées en fin d'année. Les valeurs technos restent les principales cibles. Découvrez notre grand tableau récapitulatif en fin d'article.

Avec la crise sanitaire et économique, l'année semblait bien mal partie. Sur le premier semestre, on dénombrait seulement sept offres publiques, au demeurant modestes. Mais, avec le déconfinement, les grandes manœuvres sont reparties de plus belle à la Bourse de Paris.

Avec trente offres publiques déposées auprès de l'Autorité des marchés financiers (et six offres en attente de dépôt), l'année qui s'achève restera néanmoins comme un petit millésime.

Dans le détail, on recense vingt-trois OPA, cinq OPR, une OPM et une OPRA, voire deux si l'on tient compte de l'offre d'ECA. Tous les compartiments ont été visés mais, à l'exception d'Ingenico et de Suez (l'offre de Veolia est encore au stade des intentions), les acquéreurs ont privilégié les petites et moyennes capitalisations.

La santé, un terrain fertile

Comme les années passées, aucun secteur n'a échappé au mouvement de concentration, toujours favorisé par des conditions de financement attractives. Cependant, les services du numérique (Devoteam, Sodifrance, Groupe Open), l'édition de logiciels (Harvest, Dedalus, Easyvista, Horizontal Software) et la technologie, notamment dans la santé (Integragen, Medicrea, Genkyotex, Amplitude