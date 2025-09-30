OPA sur Sabadell: BBVA annonce verser un dividende très haut, même aux nouveaux actionnaires

( AFP / GABRIEL BOUYS )

Dans une ultime tentative de convaincre les actionnaires de Sabadell d'accepter son OPA, la banque espagnole BBVA a annoncé lundi verser un dividende exceptionnellement haut, une offre qui s'appliquera même aux nouveaux arrivants qui auraient accepté l'offre d'achat qui doit se conclure le 10 octobre.

"Le Conseil d'administration de BBVA a approuvé le paiement d'un montant brut de 0,32 euro par action en numéraire à valoir sur le dividende de l'exercice 2025", indique la banque dans un communiqué.

Elle précise que "les nouveaux actionnaires de BBVA issus de l'Offre" auront également droit à ce dividende.

L'offre de BBVA valorise sa rivale catalane à hauteur de 17 milliards d'euros en prenant uniquement en compte la valeur des actions que les actionnaires de Sabadell recevront s'ils l'acceptent.

Après l'amélioration de son offre de 10% annoncée la semaine dernière, BBVA ne relâche pas ses efforts pour convaincre les actionnaires de Sabadell d'accepter son OPA à quelques jours de sa clôture.

Lancée le 8 septembre, cette offre émanant de la deuxième banque espagnole, avec plus de 78 millions de clients dans 25 pays et une forte implantation en Amérique latine, pourrait donner naissance à un géant européen du secteur.

Mais elle est vue d'un très mauvais œil par de nombreux acteurs du marché, à commencer par Sabadell, dont le conseil d'administration a estimé que cette offre sous-évaluait "très significativement" la banque, recommandant à ses actionnaires de ne pas l'accepter.

Cherchant à faire échouer l'opération, elle a vendu sa filiale britannique TSB à Santander pour 3,1 milliards d'euros et a promis une rémunération record à ses actionnaires, grâce notamment à cette cession.

L'issue finale de cette opération est très incertaine en raison de la multitude de petits actionnaires de Sabadell dont aucun ne détient plus de 7% de son capital.

L'opération, qui dû obtenir les autorisations de la Banque centrale européenne (BCE) et de l'autorité de la concurrence espagnole, a provoqué une levée de boucliers politique en Espagne et suscité depuis le début l'opposition du gouvernement espagnol, de gauche, très frileux vis-à-vis de cette OPA dont il craint qu'elle ne réduise la concurrence.

Tout en lui accordant finalement un feu vert, le gouvernement du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez lui a imposé des conditions draconiennes, en empêchant de facto toute fusion entre les deux entités bancaires durant au moins trois ans.