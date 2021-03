OPA : Suez et M6 sous les projecteurs

L'actualité des opérations financières à la mi-mars. (© Fotolia)

Nouvel épisode dans la bataille Suez/Veolia, OPA sur Cerved Group, fusion géante dans la location d'avions, cession en vue de la participation majoritaire de RTL dans M6, sans oublier les offres en cours : le rythme ne faiblit pas.

Les nouveautés Sur Euronext Paris

Veolia tend la main à Suez pour réussir son OPA.

En cas de rapprochement entre les deux entreprises en vue de créer le grand champion mondial français de la transformation écologique, le groupe dirigé par Antoine Frérot propose à Suez de préserver ses activités en France au sein d'un même groupe.

En cas d'accueil favorable par son conseil d'administration, Suez resterait inchangé en France avec son périmètre de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et ses plus de 25.000 salariés. Cette solution proposée par Veolia à la direction de Suez permettra de maintenir au sein de la même entreprise les activités «Eau» et «Déchets» de Suez en France.

Suez : le conseil d'administration étudiera la proposition de Veolia, même si, à ce stade, elle «manque de sérieux» et soulève les interrogations sur les points suivants : les activités en France constitueraient un ensemble non pérenne puisque amputées de la croissance et de l'innovation des développements internationaux ; Pour les salariés du Groupe en France, la proposition affiche donc des garanties sociales en trompe-l'œil dans une situation économique difficile ; Pour les actionnaires, aucune valorisation de Suez à un prix juste n'est proposée. Le prix de l'offre, inchangé depuis octobre, n'est pas