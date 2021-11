OPA, scissions : le grand «meccano» se poursuit

L'actualité des opérations financières du mois de novembre. (© DR)

À New York, l’heure est aux scissions avec le projet de séparation de General Electric en trois entités et celui de Johnson & Johnson en deux entreprises indépendantes. Ce qui pourrait donner des idées à certains groupes français… En attendant, deux offres sont à signaler : une OPA amicale sur McAfee et une OPE de même nature sur Wolt. A Paris, deux offres, bien plus modestes, ont démarré, celles d’Ardian sur Artefact et de Schneider sur IGE+XAO.

Les nouveautés Sur le front des scissions

General Electric : scissions d’envergure en perspective. Le conglomérat industriel américain a annoncé son intention de former trois sociétés ouvertes de premier plan axées sur les secteurs de l’aviation (GE Aviation), de la santé (GE Healthcare) et de l’énergie (avec les activités combinées de GE Renewable Energy, GE Power et GE Digital).

GE a l’intention de réaliser le spin-off de Healthcare au début de l’année 2023 et celui de Renewable Energy and Power au début de 2024. À la clôture de ces transactions, GE sera une entreprise axée sur l’aéronautique, mais prévoit de conserver une participation de 19,9% dans GE Healthcare. Et, à la faveur de ces opérations, «GE sera en mesure de monétiser ses participations dans AerCap et Baker Hughes, en donnant la priorité à une nouvelle réduction de la dette», a précisé GE.

Johnson & Johnson souhaite se scinder en deux sociétés indépendantes. Le géant pharmaceutique américain a décidé de prendre une voie similaire. Johnson & Johnson a en effet l’intention de séparer sa branche de santé grand public de la division pharmaceutique et de dispositifs médicaux, en créant une nouvelle société cotée.

«Nous estimons que le nouveau groupe Johnson & Johnson et la nouvelle société de santé grand public [marques Neutrogena, Aveeno,