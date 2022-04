OPA, rumeurs… Ce qu’il faut savoir en ce début avril

L'actualité des opérations financières.(© DR)

Le marché poursuit sa lancée surtout à l’étranger, avec des offres amicales sur Nielsen Holdings (prestations de marketing), Poly (systèmes de vidéoconférence), Brewin Dolphin (gestion d’actifs) et Acacia Pharma (soins de support). Sans oublier les discussions entre Telecom Italia et les sociétés d’investissement CVC Capital Partners et KKR.

Les nouveautés

Nielsen Holdings : OPA amicale de la part d’un consortium. Après avoir rejeté une première proposition non sollicitée, le conseil d’administration de ce groupe américain, spécialisé dans les prestations de marketing, a conclu un accord définitif en vue de son acquisition pour un montant de 16 milliards de dollars, dette comprise. L’heureux élu ? Un consortium de sociétés de capital-investissement comprenant Evergreen Coast Capital (affiliée à Elliott Investment Management) et Brookfield Business Partners. Pour chaque action Nielsen Holdings, le consortium offre 28 dollars, soit une prime de 10,2% par rapport à la proposition précédente (25,40 dollars) et une prime d’environ 60% par rapport au cours du 11 mars 2022, dernière séance avant les rumeurs d’une éventuelle offre. Si les conditions sont remplies, la transaction devrait être finalisée au second semestre 2022.

HP (ex-Hewlett Packard) acquiert Poly . À la suite d’un accord définitif, le fabricant de PC et d’imprimantes va mettre la main sur l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de travail hybrides, comme les systèmes de vidéoconférence, pour une valeur d’entreprise de 3,3 milliards de dollars (dette comprise). Pour ce faire, HP offre 40 dollars par action Poly (société issue du rachat de Polycom par Plantronics en 2018), soit une prime de 52,7% sur le dernier cours