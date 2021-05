OPA, OPE : l'heure des grandes manœuvres dans les médias

Le point sur les opérations sur le marché. (© Fotolia)

Mariage de WarnerMedia (propriété d'AT&T) et de Discovery, projet de fusion entre TF1 et M6 : les groupes se mettent en ordre de bataille pour concurrencer les plateformes de streaming comme Netflix et Disney+.

Les nouveautés

AT&T marie ses activités médias avec Discovery. Trois ans après avoir acquis Time Warner rebaptisé depuis WarnerMedia (propriétaire des chaînes HBO et CNN ainsi que des studios WarnerBros), l'opérateur télécoms américain a annoncé un accord définitif avec Discovery (Discovery Channel, Eurosport, TLC, Animal Planet...) en vue de rapprocher leurs activités dans les domaines du divertissement, du sport et des actualités pour créer un nouveau leader mondial et concurrencer les plateformes de streaming comme Netflix et Disney+.

Selon les termes de l'accord, AT&T recevrait 43 milliards de dollars, dans le cadre d'une transaction en actions, pour sa filiale WarnerMedia, qui serait donc fusionnée avec Discovery. À l'issue de l'opération, les actionnaires d'AT&T détiendraient 71% du nouvel ensemble et ceux de Discovery 29%.

Bouygues veut fusionner sa filiale TF1 avec M6. Après plusieurs semaines de négociations, les intéressés sont entrés en négociations exclusives en vue de créer un groupe de médias d'envergure avec un chiffre d'affaires de 3,4 milliards d'euros pour faire face à la concurrence des plateformes numériques mondiales. L'opération serait mise en œuvre sur la base d'un ratio d'échange de 2,1 actions TF1 pour chaque action M6 (après distribution d'un dividende extraordinaire de 1,50