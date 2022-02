OPA : Lagardère, Akka Technologies et Befimmo en vedette

L'actualité des opérations financières. (© DR)

Le marché a été dominé par la guerre en Ukraine, mais les opérations financières déjà « dans le tuyau » se sont concrétisées, à l’image des OPA sur Lagardère, Akka Technologies et Befimmo, ainsi que le projet de scission de Technicolor.

Les nouveautés

Lagardère : Vivendi a déposé son projet d’OPA au prix rehaussé .

Vivendi, qui détient désormais 45,13% du capital, s’engage, à titre principal, à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 25,50 euros (dividende attaché) et, à titre subsidiaire, à offrir aux actionnaires de recevoir pour chaque action présentée (et conservée jusqu’à la date de clôture de l’OPA) un droit de la céder au prix unitaire de 24,10 euros jusqu’au 15 décembre 2023 inclus.

Le prix offert dans le cadre de l’offre principale (25,50 euros) reflète une prime de 30,8% par rapport au cours du 15 septembre 2021 (dernière séance avant l’annonce par Vivendi de son projet d’acquisition du bloc auprès d’Amber Capital). Sous réserve du feu vert de l’AMF, l’offre devrait se dérouler du 14 avril au 20 mai 2022.

Akka Technologies : OPA d’Adecco au prix de 49 euros par action . Le groupe français d’ingénierie et de conseil passe donc sous pavillon suisse, comme annoncé le 28 juillet 2021, avec l’acquisition par Adecco d’une participation majoritaire lui permettant de détenir 64,72% du capital. En conséquence, le groupe lancera une OPA en Belgique et en France sur les titres Akka Technologies restants au prix de 49 euros par action et de 100.000 euros plus intérêts échus par obligation convertible, correspondant à