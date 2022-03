OPA : la guerre en Ukraine restreint les initiatives

L'actualité des opérations financières. (© Adobestock)

L’escalade guerrière en Ukraine a de nouveau fait plier le marché, avec une perte de 4,97% vendredi 4 mars et de 8,97% sur les cinq dernières séances. Dans ces conditions, les seules opérations ont été initiées aux Etats-Unis (First Horizon, Renewable Energy Group). Ce qu’il faut savoir sur les offres en cours et à venir.

Les nouveautés

First Horizon : OPA amicale de TD Bank . A la suite d’un accord définitif, la banque, filiale du groupe canadien Toronto-Dominion Bank, va pouvoir acquérir cet établissement régional de premier plan qui exploite 412 succursales et dessert plus de 1,1 million de clients, particuliers et entreprises, dans 12 États.

Pour chaque action First Horizon, TD Bank offre 25 dollars par action, soit une prime de 37% sur le dernier cours coté sur le NYSE avant l’annonce, valorisant la banque 13,4 milliards de dollars.

Sous réserve des conditions habituelles, la transaction devrait être finalisée au cours du 1er trimestre 2023. Si elle n’est pas conclue avant le 27 novembre 2022, les actionnaires de First Horizon recevront, à la clôture, 0,65 dollar supplémentaire sur une base annualisée pour la période allant du 27 novembre 2022 jusqu’au jour précédant la clôture.

Renewable Energy Group (REG) : OPA amicale de Chevron . Cette major pétrolière a décidé de renforcer ses positions dans les biocarburants en s’offrant cette société cotée sur le Nasdaq pour une valeur d’entreprise de 3,15 milliards de dollars (dont 400 millions de dollars de trésorerie nette).

Pour chaque action REG, Chevron offre 61,50 dollars, soit une prime immédiate de 40,4% et une prime de 57% sur la moyenne des 30 dernières séances avant le 25 février