OPA : GrandVision et Recticel à l'honneur

Lancement de l'OPA d'EssilorLuxottica sur GrandVision, enchères réussies pour CD&R pour acquérir Morrisons, OPA amicales de Qualcomm et SSW Partners sur Veoneer et de Dotdash sur Meredith, sans oublier l'ouverture de l'offre inamicale de Greiner sur Recticel : les opérations se multiplient.

Les nouveautés

EssilorLuxottica lance son OPA sur GrandVision. Après avoir acquis cet été la participation de HAL, représentant 76,72% du capital de GrandVision, conformément au contrat de cession conclu le 30 juillet 2019, le géant de l'optique lance son offre publique au prix de 28,42 euros par action.

Ce prix correspond au montant payé dans le cadre du contrat de cession et représente le prix le plus élevé payé au cours des 12 mois précédant l'annonce de l'offre, constituant donc un «prix équitable » au sens de la « Loi néerlandaise sur la Surveillance financière». EssilorLuxottica, qui détient 86,67 % du capital, s'engage à acquérir les actions non détenues jusqu'au 3 décembre 2021. Après la clôture, le groupe a l'intention de retirer le titre de la cote d'Euronext Amsterdam.

Morrison Supermarkets : CD&R emporte les enchères. Market Bidco (CD&R Bidco), nouvelle entité constituée par Clayton, Dubilier & Rice, va pouvoir acquérir la 4e chaîne de supermarchés au Royaume-Uni derrière Tesco, Sainsbury's et Asda. Au terme de la procédure d'enchères, elle a en effet proposé l'offre la plus élevée avec un prix fixé à 287 pence par action, soit une prime de 61,2% par rapport au cours de clôture de 178 pence avant le début de la période d'offre.

Ce prix valorise Morrisons à environ 7,1 milliards de