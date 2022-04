OPA, fusions… les opérations se multiplient

L'actualité des opérations financières. (© Fotolia)

OPA simplifiée sur 1000mercis (marketing programmatique), fusion d’Euronav avec Frontline (transport maritime), offre en vue sur Atlantia (autoroutes), surenchère sur Spirit Airlines (compagnie à bas coût) : le marché repart de l’avant, sans oublier les changements de tours de table (Banco BPM, Mercialys, Atari, Twitter). Ce qu’il faut savoir.

Les nouveautés

1000mercis : l’OPA simplifiée des fondateurs est imminente . Mme Yseulys Costes et M. Thibaut Munier ont apporté à Positive YmpacT l’intégralité de leurs actions 1000mercis sur la base d’une valeur d’apport de 30 euros par action. A l’issue de cet apport, et compte tenu des actions acquises, Positive YmpacT détient désormais 58,20% du capital de cet expert en CRM digital et marketing programmatique. Comme annoncé le 17 mars 2022, la réalisation de cet apport sera suivie, dans les tous prochains jours, du dépôt d’un projet d’OPA simplifiée au même prix de 30 euros par action. Ce prix reflète une prime de 28,2% sur le dernier cours coté avant l’annonce. Si les conditions sont réunies, il est prévu de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.

Le groupe belge Euronav veut fusionner avec son concurrent danois Frontline . Les deux entreprises spécialisées dans le transport maritime de produits pétroliers ont signé un term sheet (lettre d’intention) en vue d’un éventuel rapprochement qui donnerait naissance au leader mondial du secteur avec une flotte comprenant 69 superpétroliers et 57 navires Suezmax. Cette opération serait réalisée sur la base d’un rapport d’échange de 1,45 action Fontline pour 1 action Euronav, valorisant cette dernière 12,50 euros, afin que les actionnaires d’Euronav et de Frontline détiennent respectivement 59% et