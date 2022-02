OPA, fusion, cession : les affaires reprennent !

L'actualité des opérations financières à la mi-février 2022. (© Adobestock)

Relèvement du prix de l’OPA de Vivendi sur Lagardère, projet d’absorption d’IGE+XAO par Schneider Electric, report de l’OPA simplifiée sur Itesoft, abandon de l’offre de Lockheed Martin sur Aerojet Rocketdyne, cession du pôle TSS de Worldline à Apollo et des spéculations (Novacyt, Audioboom, Splunk). Tout ce qu’il faut savoir.

Les nouveautés Sur Euronext Paris

Vivendi prêt à relever le prix de son OPA sur Lagardère. Le géant des médias, qui contrôle déjà 45% du capital, envisage de garantir le prix de 24,10 euros offert dans le cadre de l’OPA jusqu’au 15 décembre 2023 et d’augmenter le prix de son OPA à 25,50 euros par action (dividende 2021 attaché) pour les actionnaires souhaitant vendre immédiatement leurs titres.

Pour autant que Vivendi atteigne la majorité du capital de Lagardère dans le cadre de l’offre, les actionnaires pourront ainsi vendre les actions non apportées à l’OPA au prix de 24,10 euros, jusqu’au 15 décembre 2023. La décision de Vivendi sera prise par son directoire et rendue publique le 21 février, date également envisagée pour son dépôt. L’AMF aura bien sûr son mot à dire. Lagardère termine à 25,30 euros, en hausse de 4,8%.

Schneider Electric va absorber IGE+XAO, sa filiale à 83,93%. Cette opération marque l’aboutissement du rapprochement et fait suite à l’OPA simplifiée initiée par Schneider Electric Industries en novembre 2021. Le rapport d’échange proposé pour la fusion s’établit à 5 actions Schneider Electric pour 3 actions IGE+XAO et a été déterminé sur la base des comptes sociaux et consolidés des deux sociétés au 31 décembre 2021 (avec un versement en espèces pour la fraction formant rompu). Dans le cadre de la fusion, Schneider