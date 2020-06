OPA, fusion : ce qu'il faut savoir à la fin juin

Le point sur les opérations financières en cette fin du mois de juin. (© Fotolia)

Projet d'OPA sur Mediawan, dépôt de l'OPA simplifiée sur Digigram, feu vert des actionnaires de PSA pour le rapprochement avec FCA, fusion dans le secteur des semences : les opérations semblent repartir.

Les nouveautés

Mediawan : projet d'OPA à 12 euros l'action. Les fondateurs de Mediawan vont créer une société française dédiée, Mediawan Alliance, contrôlée par eux et avec le soutien d'autres partenaires (dont MACSF et KKR), en vue de construire un leader de la création et distribution de contenus audiovisuels.

Mediawan Alliance lancera une OPA sur les titres non détenus au prix de 12 euros par action, soit une prime de 41% par rapport au cours moyen du mois écoulé, et de 0,65 euro par bon de souscription d'action rachetable, soit une prime de 174% par rapport au cours moyen du mois écoulé.

Le dépôt de l'offre auprès de l'AMF est envisagé pour début juillet 2020. En parallèle, Mediawan annonce la remise d'une offre ferme pour l'acquisition de Lagardère Studios et d'autre part l'acquisition d'une participation majoritaire dans Good Mood, producteur indépendant de contenus audiovisuels basés en Espagne.

Digigram : l'OPA simplifiée est officiellement déposée. Evergreen, qui détient désormais 54,43% du capital, s'engage à acquérir les actions non détenues au prix de 1,03 euro par action. Ce prix fait ressortir une prime de 68,9% par rapport au cours du 13 décembre 2019, dernière séance avant la suspension de cotation et une prime de 54,5% sur la moyenne pondérée des 60 séances avant cette date.

