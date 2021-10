OPA : Eutelsat, Artefact et Itesoft en vedette

L'actualité des opérations financières au début du mois d'octobre. (© DR)

La saison d’automne commence fort avec une proposition d’achat – rejetée – de Patrick Drahi sur Eutelsat Communications, des OPA simplifiées en vue sur Itesoft et Artefact et le dépôt des offres sur IGE+XAO et Filae.

Les nouveautés Sur Euronext Paris

Eutelsat Communications repousse une proposition de Patrick Drahi, président et fondateur du groupe de télécoms Altice.

À la suite des récentes rumeurs de marché, l’opérateur de satellites a confirmé avoir reçu une proposition non sollicitée, préliminaire et non contraignante, de Patrick Drahi concernant une transaction potentielle sur l’ensemble du capital au prix de 12,10 euros par action, dividende attaché. Les organes de gouvernance compétents d’Eutelsat ont décidé à l’unanimité de ne pas engager de discussions sur la base des termes de cette proposition. Sur la semaine, l’action Eutelsat gagne 20,2%, à 12,16 euros, portant sa capitalisation à 2,8 milliards d’euros.

Itesoft : projet d’OPA simplifiée au prix de 4 euros par action. CDML, actionnaire majoritaire, SF2I, des actionnaires historiques et des membres du comité de direction ont signé un pacte d’actionnaires. Consécutivement à la signature de ce pacte constitutif d’une action de concert, les concertistes détiennent 76,16% du capital d’Itesoft. CDML déposera pour le compte du concert un projet d’OPA simplifiée au cours du 4e trimestre 2021 au prix de 4 euros par action, suivie, le cas échéant, d’un retrait obligatoire. Ce prix fait ressortir une prime de 18,3% sur le dernier cours coté sur le