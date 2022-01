OPA : des primes de près de 40% en moyenne !

2021 a été une année riche en opérations financières pour la Bourse parisienne. (© Freepik)

Les opérations de rapprochement se sont multipliées tout au long de l’année 2021. La quasi-totalité des offres ont été réalisées en cash. Découvrez notre tableau récapitulatif.

Avec 41 offres publiques déposées auprès de l’Autorité des marchés financiers, 2021 s’affiche comme un très bon millésime. Dans le détail, on recense vingt-neuf OPA (dont vingt-six selon la procédure simplifiée), neuf offres de retrait (OPR), une offre d’échange (OPE), une offre mixte (OPM) et une offre de rachat d’actions (Opra).

Tous les compartiments d’Euronext Paris ont été visés (A, B, C et Euronext Growth), même celui des valeurs radiées du marché réglementé (Financière Agache, LV Group). Et aucun secteur n’a échappé aux grandes manœuvres. Néanmoins, la santé, la technologie, les solutions logicielles et les services du numérique restent des terrains particulièrement fertiles.

L’offre inamicale refait surface

Une fois n’est pas coutume, la place de Paris a été le théâtre d’une OPA hostile, et non des moindres, celle de Veolia sur Suez. Celle-ci est toutefois devenue «amicale», à la faveur d’un accord de rapprochement, conclu le 14 mai 2021, et d’un relèvement du prix de l’offre (+13,9%). En revanche, pour son OPA simplifiée sur Natixis , BPCE est resté sourd aux arguments présentés par des actionnaires minoritaires qui déploraient la faiblesse du prix. L’AMF en a pris connaissance, mais a donné son feu vert à l’offre.

En dépit des vagues haussières qui ont porté le marché à son plus-haut historique, les primes offertes se sont